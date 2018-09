Liberados suspeitos de integrar grupo que roubaria banco Os dois homens presos ontem suspeitos de integrar uma quadrilha que estava construindo uma passagem subterrânea para roubar o Banco do Brasil em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, foram liberados hoje. Segundo a Polícia Federal (PF), a dupla prestou depoimento e foi liberada, após a confirmação de que os dois eram moradores de rua e não participaram da escavação do túnel. A PF aguarda o laudo da perícia para tentar localizar os suspeitos do crime.