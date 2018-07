Liberdade demais para os fundos?

O objetivo é permitir que os fundos recuperem a rentabilidade que obtinham ao aplicar em papéis de renda fixa, aproveitando o regime de juros reais elevados. Com a mudança, o potencial de alterações nas carteiras é enorme, num setor com R$ 450 bilhões de patrimônio e que aplica principalmente em títulos públicos.

No exterior, segundo o secretário de Previdência Complementar, Ricardo Pena, "cerca de 60% dos ativos dos fundos estão em renda variável e 40%, em renda fixa". Mas, no exterior, alguns fundos sofreram vultosas perdas, o que não ocorreu no Brasil, onde a maioria cumpriu as metas atuariais e foi pouco afetada pela crise.

Neste ano, com os juros básicos de 8,75% ao ano, a gestão das carteiras ficou difícil e o superávit diminuiu. Os fundos operam com menos gorduras.

Sem mudanças, a saída seria aumentar as contribuições de trabalhadores e empresas ou reduzir benefícios. O maior problema é dos fundos estatais de benefício definido, que garantem o valor da aposentadoria.

Mas aplicar mais em renda variável não assegurará melhores rendimentos. Isso depende de fatores imponderáveis, como a tendência das bolsas, além da gestão qualificada. E o governo, admitiu Pena, quer induzir os fundos a aplicarem em infraestrutura e setores como imobiliário, exportador, agronegócio e ambiental. Esse não é o papel deles, cujo único compromisso é aplicar bem os recursos para suportar o pagamento dos benefícios.

Sem fiscalização rigorosa, a mudança de regras traz o risco de se repetirem casos de má gestão, frequentes em outros países, como os Estados Unidos, onde a liberdade dos fundos é maior. Poderá haver custos extras para as patrocinadoras estatais ou para o controlador, o Estado. E o risco cresce com o interesse dos partidos políticos nos fundos. O PMDB quer comandar o Real Grandeza, de Furnas, com reservas de R$ 6,4 bilhões.

A limitação de aplicação em derivativos, ora determinada, é pouco relevante para reduzir riscos. A ameaça consiste em reduzir os recursos para financiar a dívida pública. E, pior, ampliar o controle sobre os investimentos, pois 2/3 dos recursos dos fundos têm origem estatal.