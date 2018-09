Liberdade na medida

Quando estava no último ano do ensino médio, o hoje administrador de empresas Fernando Trevisan, de 31 anos, deu de cara com um professor engraçado e mais jovem que a média, que começava a dar aulas de biologia. O então inexperiente Ricardo Paiva, hoje com 51 anos, usava a descontração como arma para estimular as turmas grandes do Colégio Santa Cruz.

"Biologia não tinha a ver com a minha carreira nem era o meu tema preferido, mas o formato do curso me interessava. Era uma aula relaxada, descontraída, por isso eu prestava atenção", conta Fernando, diretor da Faculdade Trevisan. Paiva reconhece seu poder de persuasão. "Gosto de zoar, brinco de cientista maluco. Meu negócio é pegar os que não têm interesse, os não motivados. Tento chamar a atenção desses."

Durante o reencontro entre os dois promovido pelo Estadão.edu no jardim da escola, o professor lembrou das brincadeiras em classe. "Um dia, na aula do Fernando, sem querer eu fiz um truque com a minha orelha (o professor repete a brincadeira, dobrando a cartilagem da orelha, que de repente volta ao formato normal). A sala toda riu demais disso e queria que eu repetisse o tempo todo", lembra Paiva. "Isso começou a tomar proporções assustadoras, todas as turmas pediam. Na formatura todo mundo gritava: "Orelha, orelha!" Daí eu decidi parar."

Fernando entrou no Santa Cruz no 1.º ano do ensino médio. Bom aluno, ele se achava um pouco estressado. Diz que a descontração do "Santa", como a escola é conhecida pelos alunos, o ajudou a relaxar. "Foi importante para a minha formação. Eu era CDF e preocupado. Daí descobri as notas vermelhas, aprendi a lidar com elas e superar. Consegui fazer o meu caminho."

Matando aulas. Fundado em 1952 por padres canadenses no Alto de Pinheiros, o Santa Cruz é conhecido por estimular o espírito crítico de seus estudantes. Na escola, o aluno do ensino médio decide se vai ou não assistir às aulas.

"Eu soube aproveitar a liberdade de matar aulas e gerir o meu próprio tempo", conta o administrador de empresas. "No final, acabei aprendendo que, mesmo não sendo obrigatório, eu tinha que ir."

A convivência com colegas foi outro ponto alto da escola para Fernando. Até hoje ele se encontra todos os meses com um grupo de cerca de 30 amigos para jogar futebol. "Me lembro bem das sextas-feiras, a gente ficava jogando bola à tarde. No Santa, encontrei pessoas muito leais, que se ajudavam."

Responsável hoje por seis classes de 43 alunos cada uma, Paiva confessa que às vezes se confunde com os ex-alunos. "No começo, os mais memoráveis marcam mais, depois parece que as personalidades se sobrepõem."

Paiva também é ex-aluno do Santa Cruz. Reencontra todos os dias na escola ex-colegas que, como ele, viraram professores e alguns dos seus antigos mestres. Outro meio de contato com estudantes que já deixaram o colégio é o Twitter, que usa habitualmente para alertar as classes sobre provas, trabalhos e avaliações. "Queria ser mais próximo de vários deles."

Palavra de professor

Relação afetuosa entre professores e alunos é uma das marcas das escolas da região

Sabin: docentes-padrinhos

No Albert Sabin, os alunos do 3º ano do ensino médio têm um padrinho no corpo docente. "Saímos para almoçar juntos, conversamos sobre coisas de dentro e de fora da escola", conta a professora de química Áurea Bazzi, de 43 anos. O que acontece na casa dos afilhados é motivo de interesse. "Quero saber se eles têm uma boa relação familiar de forma geral." Um aluno reclamou de receber menos atenção dos pais do que a irmã. Na reunião com os pais, a professora não hesitou em revelar a reclamação do menino. "Eles se surpreenderam, não percebiam aquela situação. Depois, o aluno apareceu mais alegre e a mãe veio pessoalmente me agradecer."

Pentágono: reforço nos conteúdos

Para a professora de matemática Patrícia Bauer, que dá aulas no Pentágono desde 1982, os alunos da escola ganharam com a carga horária extra em

português e em matemática. "Não é à toa que nossos alunos se destacam na redação do Enem", diz. Além disso, os dias em que há aulas de manhã e à

tarde ajudam a reforçar todos os conteúdos. Os problemas individuais não passam despercebidos, conta a professora. "Teve um aluno que começou a apresentar rendimento baixo, perdeu muito peso. Estava deprimido.

Chamamos os pais, fizemos um acompanhamento", conta Patrícia. "Ele já está recuperado, Tenho orgulho em dizer que é o melhor da rede."

Batista: número 1 em redação

O que a professora Vera Marta Vieira de Almeida, de 54 anos, mais admira no

Colégio Batista Brasileiro, onde trabalha há 18 anos, é a amizade entre os alunos e os educadores. Para ela, a aprendizagem funciona com a transmissão de boas atitudes, passando pela afetividade e pela emoção. Sua missão na escola é

melhorar o desempenho dos alunos em redação e escrita, algo que ela julga estar desempenhando com sucesso. "Nosso colégio foi coroado com o primeiro lugar em redação no Enem. Os alunos do ensino médio fizeram uma homenagem muito linda pra mim", diz, emocionada. "Estava dando aula e eles entraram cantando, com um bolo, dizendo que eu era a professora número 1 da vida deles."

Palmares: unindo estudo e prazer

Conhecimento, afetividade e consciência moral. Esse é o tripé no qual o Colégio Palmares baseia seu ensino. Há 32 anos na escola, a professora de química Maria Elizabeth Marcondes de André segue à risca a cartilha e defende cada um desses pontos. "Com o primeiro, o aluno ganha capacidade de argumentar e poder se inserir no mundo. O segundo é a prova de que se o aluno se sente importante e tem prazer em estudar. Já o último é importante para os limites e a tolerância", diz. Maria Elizabeth conta que uma das características da escola é não temer aprofundar nenhum assunto. "Dou aula para quem está buscando muito conhecimento e com isso consigo atingir a todos."