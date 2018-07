Libertada gerente de banco em Osasco-SP, diz PM Foi libertada a gerente de banco Itaú que era mantida refém por uma quadrilha desde o início da manhã de hoje em Osasco, na Grande São Paulo, segundo a Polícia Militar (PM). O caso começou quando os criminosos renderam a funcionária do banco em sua casa. Ela foi levada à agência para pegar o dinheiro do cofre. A PM afirmou ainda não ter informações sobre quantos homens participaram do roubo ao banco e se conseguiram levar o dinheiro. Segundo a corporação, ninguém foi preso e também não há informações sobre feridos.