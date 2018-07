Libertada ontem, amiga de refém em Santo André depõe A garota de 15 anos que foi liberada no fim da noite de ontem por Lindembergue Alves, de 22 anos, presta depoimento aos policiais da 6º Distrito Policial de Santo André, no Grande ABC paulista. A adolescente é amiga da ex-namorada de Lindembergue e estava sendo mantida refém desde a tarde da última segunda-feira. A garota chegou à delegacia no final da manhã e até 13h30 ainda era ouvida. A amiga, que permanece presa na casa com o ex-namorado, já está há 48 horas como refém. A polícia retomou na manhã de hoje as negociações com Lindembergue. Segundo a polícia, desde a tarde de segunda-feira, quando o apartamento foi invadido, ele já disparou quatro vezes contra as pessoas que estavam em frente ao imóvel. Para evitar que os tiros atinjam alguém, a polícia isolou a área.