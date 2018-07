Libertada uma das reféns de rapaz em Santo André Uma das duas adolescentes feitas reféns por Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, em um apartamento de um conjunto habitacional no Jardim Santo André, em Santo André, no ABC paulista, foi libertada na noite desta terça-feira, 14. As informações são da rádio CBN. Trata-se da amiga da ex-namorada do rapaz. Ainda de acordo com a emissora, a garota, de 15 anos, passa bem e não apresenta ferimentos. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) continua as negociações para tentar libertar a segunda vítima, a adolescente H., de 15 anos. Ela foi namorada de Lindembergue, que invadiu o apartamento no início da tarde de segunda-feira, 13, por estar inconformado com o fim do relacionamento.