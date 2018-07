Libertado refém seqüestrado há mais de um mês em SP

A polícia prendeu uma quadrilha e libertou um empresário de 61 anos que estava em poder dos seqüestradores desde o dia 7 de agosto, na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. O empresário, que atua no setor de transporte de cana-de-açúcar para usinas, foi seqüestrado em Rio das Pedras, na mesma região, e estava sendo mantido refém em Leme, cidade próxima. A policia prendeu quatro homens sendo que um deles é foragido e já com condenações que somam mais de 100 anos. A familia não fez o pagamento de regaste. Os bandidos haviam pedido R$ 4 milhões. Na quinta-feira, 25, policiais militares chegaram ao cativeiro após monitorar os suspeitos por telefone. Foram presos Edmilson Florêncio Gomes, de 31 anos, Carlos Brito Pauferro, de 30 anos, Gilson Santos Cardoso, de 24 anos, e Carlos Antônio Rosa, de 32 anos. Todos foram levados para o Centro de Detenção Provisória local. (Com Simone Menocchi, de O Estado de S.Paulo) Atualizado às 16h17 para acréscimo de informações.