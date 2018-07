Liberty amplia alcance na Europa com aquisição da Ziggo

A Ziggo, que em outubro rejeitou uma oferta anterior da Liberty por considerá-la muito baixa, disse nesta segunda-feira em um comunicado conjunto que a oferta atual sugere um preço de 34,53 euros por ação ante o preço de 33,25 euros no fechamento da sexta-feira.

A Liberty, controlada pelo magnata norte-americano John Malone, construiu sua posição líder em grande parte da Europa, da Irlanda à România, por meio de aquisições na década passada e já detinha 28,5 por cento da Ziggo.

A aquisição do restante ampliará a presença da Liberty nos Países Baixos, onde ela é proprietária da concorrente holandesa da Ziggo, a UPC, e também detém uma participação majoritária no grupo belga Telenet, o principal grupo de cabo no norte da Bélgica.

(Por Philip Blenkinsop)