Líbia divide atenção de Obama na visita ao Rio

Obama entra no segundo dia da visita ao Brasil e ao continente com a intenção de afirmar as suas propostas para a região, mas com as atenções divididas pela maior intervenção militar no mundo árabe desde a invasão ao Iraque.

A campanha militar contra Gaddafi, lançada no sábado, adentrou a programação da diplomacia e promoção de negócios em Brasília e certamente o mesmo ocorrerá no Rio de Janeiro, onde ele vai manter conversas regulares com os seus assessores sobre a situação líbia.

Obama procura melhorar relações com o Brasil depois de um período marcado por tensões e negligência, durante o qual a China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial brasileiro.

Ele vai passar o dia visitando a cidade que simboliza o que o presidente chamou de ascensão "extraordinária" do Brasil ao poder global.

Segundo a Casa Branca, a viagem de cinco dias de Obama pela América Latina se justifica em boa medida pela promoção das exportações norte-americanas, o que ajudaria a criar empregos, algo considerado crucial para a sua reeleição.

A sua conversa com a presidente Dilma Rousseff no sábado teve como foco o fortalecimento de laços econômicos, apesar de pouco progresso ter sido feito sobre as principais pendências.

Críticos conservadores podem aproveitar a oportunidade para atacar o fato de Obama estar longe de Washington, visitando uma cidade conhecida pelas belezas naturais, num momento em que as forças militares estão em ação. Republicanos o têm acusado de fraqueza em crises internacionais.

No entanto, a Casa Branca quer evitar a imagem de um presidente como refém dos eventos ou incapaz de dar conta de outros problemas cruciais.

CIDADE DE DEUS

O único passeio tipicamente turístico de Obama no Rio seria uma visita ao Cristo Redentor na manhã deste domingo, que teve de ser adiada para o fim do dia, para que ele recebesse os primeiros briefings sobre a situação na Líbia.

Obama também visita a comunidade de Cidade de Deus e vai discursar no Teatro Municipal no centro da cidade. O presidente deve jogar futebol com crianças na Cidade de Deus, uma das favelas onde foi implantada a Unidade de Polícia Pacificadora

(UPP).

O Rio, em declínio há uma década, se beneficiou do boom econômico brasileiro, da descoberta de reservas de petróleo na sua costa e vai sediar os jogos da Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Com a crise no Oriente Médio e o aumento nos preços de petróleo, os Estados Unidos têm se mostrado interessados nas reservas brasileiras. A presidente Dilma Rousseff disse no sábado ver oportunidades para os dois países desenvolverem os campos de petróleo.

Obama parte na segunda-feira para o Chile e terminará o giro pelo continente em El Salvador.

(Reportagem adicional de David Morgan em Washington)