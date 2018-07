Líbia fica sem convite para casamento real britânico

Um convite para o embaixador da Líbia tinha sido preparado antes da intensificação dos conflitos no país, mas não foi entregue, acrescentaram as fontes.

A decisão de não enviar o convite para o casamento foi feita pelo ministério das Relações Exteriores britânico, que é o responsável por definir quais dignitários estrangeiros devem participar da cerimônia.

O protocolo determina que todos os embaixadores em Londres devem ser convidados a menos que haja um problema diplomático. Representantes do Irã e do Zimbábue, por exemplo, foram convidados apesar das relações tensas com a Grã-Bretanha no passado.

"Todos os chefes de missão diplomáticas em Londres que representam os países com os quais temos relações diplomáticas normais foram convidados para o casamento real", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A Grã-Bretanha expulsou cinco diplomatas líbios no mês passado por avaliar que a presença deles poderia representar uma ameaça à segurança nacional. No entanto, o embaixador da Líbia e outros funcionários da embaixada permaneceram.

No domingo, o príncipe do Barein disse que não iria comparecer ao casamento por causa da agitação no reino, o que evitou um possível constrangimento com um convite ao monarca.