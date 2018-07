Líbia poderá exportar 350 mil bpd de petróleo em novembro-fontes

A NOC planeja vender um total de até 14 carregamentos de petróleo de vários campos, principalmente no leste e em locais "offshore" que escaparam dos piores danos causados "pela guerra e localizadas em áreas que foram liberadas logo após o levante".

Outros dois carregamentos devem ser ofertados pela subsidiária da Agoco, que fica em Benghazi, elevando o total para 16, disseram as fontes.

A empresa assumiu a comercialização do produto durante os combates para fornecer uma fonte crucial de renda aos rebeldes após sanções que congelaram a maior parte dos ativos da Líbia, no valor de 170 bilhões de dólares.

As exportações de petróleo da Líbia ficaram praticamente paralisadas durante a guerra, com apenas dois carregamentos deixando os portos do país até setembro, quando os primeiros fluxos começaram a voltar ao mercado.

Antes do levante de fevereiro que derrubou o ex-líder Muammar Gaddafi, e finalmente levou à sua captura e morte há pouco mais de uma semana, as exportações líbias de petróleo eram de 1,3 milhão bpd.

Agoco deve repassar a responsabilidade pelas vendas até meados de novembro, disseram as fontes.

Pelo menos oito cargas de petróleo bruto e condensado foram vendidas desde que os campos da Agoco começaram o bombeamento de petróleo novamente quase dois meses atrás.

REFINARIAS

A Líbia ainda não tem planos para oferecer petróleo a partir do campo da Repsol El-Sharara, entretanto, uma vez que os primeiros fluxos serão usados para abastecer a maior refinaria do país em Zawiya, pode processar cerca de 120.000 bpd, mas ainda tem que voltar à plena capacidade.

Não há previsão para comercialização de petróleo a partir deste ponto, que está localizado em águas profundas do sudoeste e entre os maiores campos da Líbia, disseram as fontes.

A maior refinaria da Líbia, que responde por cerca de dois terços da capacidade de refino do país, é esperada para operar no fim de novembro, disseram as fontes.

Ras Lanuf pode processar 220 mil bpd e o presidente da NOC disse anteriormente que a fábrica voltaria ao serviço até o final do ano, uma previsão que as fontes da NOC disseram que era muito cautelosa.

Embarques da NOC vão totalizar cerca de 600 mil barris cada, enquanto Agoco era esperada para vender o petróleo em navios maiores de 1 milhão de barris, disseram as fontes.

Mais petróleo deve ficar disponível para exportação, em um mais um sinal de que a indústria está voltando lentamente à normalidade.

A NOC planejava comercializar petróleo das unidades da Total, em Al Jurf, e da Eni, em Abu Atiffel, Amna, Sirtica e Zueitina, em novembro. Agoco iria mercado de cargas de petróleo de Sarir antes de entregar o controle de volta para a NOC.

OBSTÁCULOS

O rápido retorno de petróleo da Líbia ainda é quase inteiramente devido aos esforços de trabalhadores locais que voltaram para os campos que ainda são vistos como inseguros, quer devido ao risco de ataque de insurgentes ou problemas de manutenção.

Mas ainda pode levar muitos meses até que os estrangeiros, que têm papel-chave na força de trabalho local, possam unir esforços nas unidades já em operação e na retomada de outros campos.

Novos obstáculos surgem com as empresas negociando quem irá fornecer segurança para os trabalhadores vulneráveis a ataques no deserto e nas cidades repletas de armas.

Companhias estrangeiras de petróleo estão dispostas a utilizar sua própria segurança, mas o governo interino disse que um braço especial dos militares será treinado para proteger campos de petróleo do país.

E, por enquanto, com ou sem segurança, eles não estão dispostos a comprometer-se a enviar funcionários para um país que já viram mergulhar em um ciclo de violência tribal, o que poderá prejudicar os novos líderes da Líbia e levar o país de volta ao caos.

(Reportagem de Jessica Donati)