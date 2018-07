Licença intransferível não barrou vendas em BH

Sem contar o valor do veículo e o preço de uma cota de uma cooperativa, um candidato a taxista em Belo Horizonte vai ter de investir entre R$ 90 mil e R$ 110 mil para "comprar" a plaquinha de táxi. Essa é a cotação média de uma transferência de permissão na capital mineira.

Desde 1995, a BHTrans, empresa responsável pela engenharia de tráfego, acabou com a concessão transferível. As licenças atuais, distribuídas em licitações públicas, são intransferíveis. Se o permissionário desistir do trabalho, morrer ou se aposentar, devolve a licença.

A maior parte dos 5.981 taxistas de Belo Horizonte, no entanto, tem permissões que ainda podem ser vendidas. Apenas 298 concessões são intransferíveis. E não há previsão, segundo a BHTrans, de nova licitação porque a frota atual atende à demanda da cidade.

Para quem não pode investir na compra da placa e do veículo, resta a alternativa de fazer cadastro na BHTrans para rodar com o táxi de terceiro e pagar uma diária de até R$ 130 ao permissionário. "Mesmo assim, vale a pena", conta Marcílio de Souza, que há pouco mais de um ano deixou de ser motorista de ônibus para trabalhar como taxista. Metade do que ele arrecada por mês - cerca de R$ 5 mil - paga de aluguel da placa. A sobra supera o salário antigo.

IRREGULARES

No Rio, a preocupação da prefeitura e da Polícia Civil são os táxis ilegais ou irregulares. Os órgãos têm feito constantes operações para reprimir os veículos piratas. A estimativa do Sindicato dos Taxistas é de que existam mais de 4 mil carros sem licença. A prefeitura tem cadastrados mais de 31 mil táxis em situação regular.

Na sexta-feira passada, durante fiscalização no Aeroporto Santos Dumont, 16 táxis foram rebocados e 9 lacrados porque não ofereciam condições seguras para o transporte e estavam em mau estado de conservação.

No mês passado, em duas operações da Polícia Civil em dias diferentes em bairros das zonas sul e norte foram apreendidos 57 táxis piratas. Os motoristas foram indiciados por exercício ilegal da profissão, adulteração de sinal identificador e uso de documento falso.

COLABOROU TALITA FIGUEIREDO