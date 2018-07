Licença para gastar

O novo relatório aponta elevação de R$ 3,1 bilhões nas despesas obrigatórias. A base de comparação é a estimativa divulgada no bimestre anterior. Os gastos adicionais incluem, entre outros itens, o seguro-desemprego e a compensação a municípios pela redução das transferências normais.

Até o quarto bimestre, as contas federais foram afetadas de várias formas pela recessão. A receita foi reduzida pela retração econômica e, em grau bem menor, pelos incentivos concedidos a setores considerados estratégicos pelo governo. Ao mesmo tempo, o Tesouro gastou mais com o seguro-desemprego e foi forçado, por decisão política do presidente, a transferir dinheiro para municípios, apesar da contração da receita.

Além disso, os aumentos salariais acertados no ano anterior com várias categorias do funcionalismo foram pagos, embora o governo pudesse, pelo menos em alguns casos, deixar o desembolso para depois. Enfim, os novos cálculos apontam um déficit da Previdência maior que o estimado anteriormente, com perda de R$ 500 milhões de receita e expansão de R$ 202 milhões nas despesas.

A piora da situação fiscal foi causada em parte por fatores inevitáveis, como a retração da economia. O corte de impostos para alguns setores ajudou a atenuar o impacto da crise e foi justificável. Pode-se discutir se o governo poderia ter escolhido, com vantagem, outra forma de alívio tributário, mas o resultado foi positivo. Além disso, a política antirrecessiva teria sido mais eficiente se o governo houvesse aumentado os seus investimentos, mas o valor investido com recursos do Tesouro continuou pouco significativo.

Durante a crise, a condução da política fiscal foi apenas parcialmente calculada para estimular de forma saudável a atividade econômica. O aumento da despesa foi na maior parte determinado pelos objetivos eleitorais do governo. Isso resultou na elevação de gastos permanentes, como a folha de salários, sem benefício para a capacidade produtiva do País.

Também, na semana passada, o governo enviou ao Congresso um novo projeto de modificação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2009. O objetivo é abrir um espaço de mais R$ 12,95 bilhões para a redução do superávit primário, isto é, da economia destinada ao pagamento da dívida pública. O Executivo já havia mandado outra mensagem de alteração da LDO de 2009, com o objetivo de redução da meta fiscal, mas essa proposta não foi votada. Com o novo projeto, o governo poderá abater do cálculo do superávit primário o equivalente a 0,94% - e não mais 0,51% - do PIB, com o objetivo oficial de bancar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O novo abatimento é estimado em R$ 28,5 bilhões, com gasto adicional de R$ 12,95 bilhões.

Mas o governo federal não precisaria desse artifício para elevar o gasto com obras. Até o dia 10 de setembro o Tesouro só pagou 9,6% do valor previsto para o investimento. Na prática, ao retirar da conta o dinheiro investido, o governo abre espaço para inflar o custeio. Além disso, parte dos novos investimentos deverá corresponder a projetos de interesse eleitoral de parlamentares da base - dinheiro pulverizado e sem vínculo com uma política nacional de desenvolvimento.

Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, será cumprida neste ano a meta de superávit primário igual a 2,5% do PIB. Não há alteração da meta, garantiu. Depois, enumerou os abatimentos programados para facilitar a execução da política oficial. Logo, descontadas as mudanças, nada muda.