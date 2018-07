Licenciamento levará em conta as emissões Especialistas citam pontos positivos na regulamentação da lei de clima estadual. Um deles, segundo Rachel Biderman, da Fundação Getúlio Vargas, é o fato de que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb ) fará uma lista de padrões de desempenho ambiental de produtos comercializados no território estadual até o fim do ano.