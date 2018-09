Licitação da luz é homologada pela Prefeitura de SP

A licitação vencida pelo grupo está sob suspeita do Ministério Público após o jornal O Estado de S. Paulo ter antecipado o vencedor em vídeo publicado no estadão.com.br.

Procurada, a Secretaria de Serviços reiterou que a concorrência seguiu rigorosamente todos os trâmites da Lei de Licitações, com total transparência e lisura. Também não houve contestação das três concorrentes derrotadas.

As primeiras notas de empenho (pagamentos) para o consórcio já foram autorizadas pelo governo em despacho publicado ontem no Diário Oficial.

As empresas vão ter de ampliar o sistema de iluminação na periferia e promover a troca das lâmpadas brancas pelas de vapor metálico, com maior poder de reprodução das cores e alcance.

Os atuais postes de 25 metros também devem ser substituídos por menores, de 12 a 20 metros.

A licitação, entretanto, segue sob investigação do Ministério Público Estadual. O órgão quer saber se houve fraude, acordo entre as empresas ou favorecimento na formulação do edital por parte da Prefeitura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.