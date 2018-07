Licitação do Maracanã será lançada na semana que vem O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), confirmou hoje, durante o último dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, que a licitação para concessão do Maracanã será lançada na semana que vem. Na última segunda-feira, o secretário estadual de Casa Civil (pasta que cuidou da elaboração do edital), Régis Fichtner, também na Sapucaí, havia estipulado a próxima semana como prazo.