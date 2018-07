Licitação para iluminação da USP é suspensa de novo O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu pela terceira vez o processo de licitação para o novo sistema de iluminação do câmpus do Butantã da Universidade de São Paulo (USP) por suspeita de irregularidade. Segundo a decisão, o edital evidenciaria "venda casada". Haveria ainda erro de cálculo no valor global, superdimensionando o custo do projeto, de R$ 62 milhões. A sessão de concorrência aconteceria nesta sexta-feira.