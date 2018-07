Licitação para nova base na Antártida deve acontecer no 2o semestre Uma licitação para a construção de uma nova base na Antártida deve acontecer na segunda metade do ano, com início da construção esperado para o próximo verão no pólo sul, afirmou nesta quarta-feira o comandante da Marinha brasileira, almirante-de-esquadra Julio Soares de Moura Neto.