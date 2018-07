Licitação para prédio da Unifesp de Guarulhos fracassa

A falta de propostas para a construção do novo prédio vai atrasar ainda mais a estruturação do câmpus, que é o mais problemático da universidade. Neste ano, alunos fizeram uma greve de cinco meses, exigindo da reitoria melhorias no câmpus e, principalmente, uma definição em relação ao prédio principal.

O valor de referência do edital é de R$ 46 milhões. Segundo a reitoria, não há prazo para que um novo edital seja anunciado. "As empresas serão convidadas a se reunirem com o setor de engenharia da universidade e, a partir daí, um novo edital será elaborado e divulgado", afirmou, em nota, a Unifesp. A universidade já havia feito alterações no edital para atrair empresas.

Lançado no início do ano, o edital atraiu inicialmente 23 empresas. Apesar de todas terem retirado a documentação técnica, apenas 11 realizaram vistoria no local e estavam aptas a participar da concorrência. Mas nenhuma compareceu à universidade na segunda-feira, dia em que estava agendada a abertura dos envelopes. As obras ficariam a cargo da empresa que apresentasse a menor oferta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo