Lições de mestre

"Plínio era um excelente didata, fazia a gente se apaixonar pelo teatro. Explicava que, ao concentrar a ação em duas personagens, o conflito fica mais agudo e o diálogo mais eficiente. Insistia para eu começar a peça logo no conflito, pois é ele que determina a ação, dando autonomia ao personagem. Me ensinou que a verdade do personagem não é a minha e que o autor precisa conhecer bem seu personagem antes de colocá-lo falando. Foi Plínio, que diziam ser um ignorante, que me forçou a ler Strindberg, Faulkner, Chekhov. Ele me ensinou tudo, até a fumar Continental sem filtro. Um dos maiores prêmios que a vida me deu foi começar a fazer teatro com Plínio Marcos."