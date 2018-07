Líder alerta contra ameaça em discussão de royalties na Câmara Em meio a tentativas de deputados de Rio de Janeiro e Espírito Santo de impedir votações na Câmara após a aprovação no Senado de proposta que muda a distribuição dos royalties do petróleo, o líder do governo na Casa, Cândido Vaccarezza (PT-SP), alertou nesta quinta-feira que as negociações sobre o tema não comecem com ameaças.