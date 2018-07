Líder australiana vence disputa interna e sobe em pesquisa A primeira-ministra australiana, Julia Gillard, foi reconduzida na segunda-feira à liderança do Partido Trabalhista, com uma convincente vitória numa votação interna contra seu rival Kevin Rudd. Em meio à violenta disputa pelo comando partidário, uma pesquisa mostrou uma melhora na aceitação do eleitorado ao impopular governo dela.