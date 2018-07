Líder comunitário da Rocinha, no Rio, é assassinado O presidente da Associação de Moradores do Bairro Barcelos, uma das entidades comunitárias da Rocinha, Vanderlan Barros de Oliveira, conhecido como Feijão, de 41 anos, foi morto com cinco tiros por volta das 15h45 desta segunda-feira na favela situada em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele havia saído da associação e manobrava uma moto na Travessa Palmas, a poucos metros da via Ápia, uma das principais da comunidade, quando um homem passou de moto, disparou contra Oliveira e conseguiu fugir. Atingido pelas costas, o líder comunitário morreu na hora.