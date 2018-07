Líder comunitário é assassinado em Manguinhos, no Rio O líder comunitário Celso de Freitas, de 50 anos, foi executado na noite de ontem no Complexo de Manguinhos, zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, traficantes da Favela do Jacarezinho são os principais suspeitos do crime. Celso, ex-presidente da Associação de Moradores do Conjunto Ex-Combatentes, em Manguinhos, foi atingido por seis tiros. Ele foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, e morreu por volta de 1h20 da manhã de hoje.