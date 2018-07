Líder comunitário é assassinado na zona norte do Rio O líder comunitário do Morro do Timbau, Osmar Paiva Camelo, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 15, na sede da Associação de Moradores da favela que integra o Complexo da Maré, na zona norte. De acordo com a assessoria de imprensa da Força de Pacificação, após ser atingido por disparos de arma de fogo, ele foi socorrido por moradores e encaminhados para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.