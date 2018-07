Líder da greve dos bombeiros é solto no Rio

O alvará, solicitado pela Defensoria Pública da Auditoria Militar, foi emitido no dia 19. Na ocasião, outros 11 bombeiros presos por envolvimento com a greve foram libertados, mas o número do processo de Daciolo estava errado e ele permaneceu preso. O erro de digitação foi corrigido e hoje o cabo conseguiu a liberdade.

Daciolo foi preso após ter sido flagrado conversando ao telefone sobre a promoção de greve da categoria no Rio. Os 9 primeiros dias da prisão (de 16 dias, no total) foram cumpridos no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste. Depois ele foi transferido para o Grupamento Especial Prisional, em São Cristóvão, na zona norte.