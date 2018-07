Líder da oposição do Quênia diz que é primo de Obama

O líder da oposição queniana Raila Odinga afirmou em entrevista à BBC que é primo do pré-candidato à Presidência americana Barack Obama. Segundo Odinga, o pai do senador Obama é seu tio materno. Os pais de Obama, um queniano que também se chama Barack e uma americana, se conheceram e casaram quando eram estudantes na Universidade do Havaí. Obama já foi identificado anteriormente como primo distante do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. O pai de Obama é da mesma etnia de Odinga, a Luo. Quênia O líder queniano fez a declaração em uma entrevista em que falou sobre o interesse internacional nos problemas políticos do país. Raila Odinga acusa o presidente Mwai Kibaki de ter fraudado as eleições presidenciais no dia 27 de dezembro. Cerca de 600 pessoas foram mortas em uma série de protestos e confrontos violentos no Quênia, que tiveram início logo depois do anúncio dos resultados das eleições. Raila Odinga disse que, na segunda-feira, Obama tirou tempo da campanha da primária de New Hampshire para ligar para ele duas vezes para expressar sua preocupação e para dizer que também ligaria para o presidente Mwai Kibaki. Os pais de Obama se separaram quando ele tinha dois anos de idade. A mãe casou depois com um indonésio e, na infância, Barack viveu em Jacarta por alguns anos, antes de retornar aos Estados Unidos. Ele não teve muito contato com o pai, que se mudou para o Quênia e morreu em um acidente de carro. Mas intitulou sua biografia como Dreams from my Father (Sonhos do meu pai). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.