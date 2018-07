Líder da oposição é detido pela polícia no Zimbábue

O partido de oposição Movimento pela Mudança Democrática (MDC) afirmou nesta quarta-feira que seu líder, Morgan Tsvangirai, foi detido pela polícia durante campanha para as eleições presidenciais no Zimbábue. Um porta-voz do MDC, George Sibotshiwe, que viajava com Tsvangirai, afirmou que o candidato do partido foi detido na manhã desta quarta-feira, durante um bloqueio em uma estrada ao norte da cidade de Bulawayo. O líder oposicionista e o grupo que viajava com ele teriam sido levados para uma delegacia no leste do país, segundo outro porta-voz do partido, Nelson Chamisa. Morgan Tsvangirai voltou ao Zimbábue no último dia 24 para iniciar a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais do país, marcado para o dia 27 de junho. Tsvangirai vai concorrer com o presidente Robert Mugabe. Tsvangirai tinha deixado o Zimbábue no dia 8 de abril, quando começou uma campanha para que Mugabe deixasse o poder, já que se considera o vitorioso no primeiro turno das eleições, realizado em 29 de março. Intimidação O porta-voz do MDC, George Sibotshiwe, afirmou que a detenção é uma tentativa de intimidação. "Queremos fazer campanha, exigimos isso porque vencemos no primeiro turno desta eleição e vamos vencer no segundo turno", disse Sibotshiwe. "Nenhuma detenção ou tentativa de intimidar o líder da oposição vai ajudar." O segundo turno deveria ter sido realizado no dia 23 de maio (21 dias depois do anúncio dos resultados do primeiro turno), mas o governo emitiu uma lei de emergência que ampliou a 90 dias o período para organizar a votação. O governo de Robert Mugabe também foi criticado por restringir o trabalho de agências de ajuda que trabalham no Zimbábue. As operações de um dos maiores grupos de ajuda, o Care International, foram suspensas em meio a alegações de que o grupo estaria fazendo campanha para a oposição. O grupo Care International nega que "tenha encorajado ou tolerado qualquer tipo de atividades política". Mugabe está participando da conferência da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) sobre a segurança alimentar em Roma. O presidente do Zimbábue culpou as sanções dos países ocidentais pelos problemas econômicos enfrentados por seu país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.