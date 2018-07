Líder da oposição faz greve de fome na Armênia contra resultado eleitoral

Hovannisian, líder do partido de oposição, ficou com 37 por cento dos votos no pleito de 18 de fevereiro. Sarksyan foi declarado vencedor e reeleito com 58,6 por cento. Hovannisian se opôs ao resultado e entrou com uma ação na Corte Constitucional.

"Isso não é somente uma greve de fome, mas um boicote contra mentiras e fraudes", disse ele a centenas de simpatizantes num comício na capital Yerevan.

O Judiciário começará a avaliar o recurso da oposição nesta segunda-feira. A comissão eleitoral já afirmou que não houve violações durante as eleições que pudessem influenciar o resultado.

(Reportagem de Hasmik Mkrtchyan)