Líder da oposição síria pede ação internacional em Aleppo

"Nossos amigos e aliados vão assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo em Aleppo, se eles não agirem em breve", disse Abdelbasset Sida, ao visitar os Emirados Árabes Unidos para conversar com autoridades.

Questionado sobre como os aliados do SNC poderiam ajudar, Sida disse que teria que haver uma ação fora do Conselho de Segurança da ONU, porque as iniciativas no âmbito do conselho poderiam ser vetadas.

A Rússia bloqueou os esforços para ameaçar Assad com sanções da ONU.

"Qualquer ação tem que ser de fora do Conselho de Segurança através de uma iniciativa da Liga Árabe e através de uma resolução aprovada pela Assembléia Geral", disse ele.

No sábado, helicópteros militares sírios bombardearam um distrito controlado pelos rebeldes em Aleppo, e unidades militares se posicionaram para um ataque na maior cidade da Síria, informaram fontes da oposição.

(Reportagem Maha El Dahan)