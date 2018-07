Líder da oposição síria se diz pronto para negociar com Assad

As autoridades sírias declararam esta semana que as figuras políticas da oposição poderiam voltar a Damasco para um "diálogo nacional" e que quaisquer acusações contra eles seriam descartadas.

Esses comentários seguiram um discurso que Assad proferiu há três semanas em que ele pediu por negociações de reconciliação, mas disse que não haveria diálogo com adversários que ele chamou de "terroristas".

Assad vem tentando reprimir um levante de 22 meses, que começou em março de 2011 com, principalmente, protestos políticos pacíficos, mas se transformou em uma guerra civil na qual 60 mil pessoas já morreram.

Seus comentários foram rejeitados pela maioria das figuras da oposição, que insistem em sua saída como uma pré-condição para negociações, mas Alkhatib pareceu suavizar essa postura ligeiramente.

"Estou preparado para sentar diretamente com os representantes do regime sírio no Cairo, Túnis ou Istambul", afirmou Alkhatib em um comunicado em sua página no Facebook.

Ele estabeleceu duas condições próprias: a libertação do que ele disse serem 160.000 detidos em prisões sírias e instalações de inteligência, e instruções para embaixadas sírias para emitir novos passaportes para sírios cujos documentos tinham expirado.

Enfatizando as diferenças contínuas entre os inimigos de Assad, o Conselho Nacional Sírio, órgão de oposição que tem alguns de seus membros representados no conselho de Alkhatib, imediatamente se distanciou dos comentários dele.

"O povo sírio está pagando um preço alto para conseguir seu direito à plena liberdade... O Conselho Nacional Sírio afirma o seu compromisso absoluto com a vontade do povo sírio, e rejeita qualquer acordo com o regime sírio ou negociação com ele."

Assad anunciou no começo de janeiro planos para uma conferência de reconciliação com figuras da oposição "que não traíram a Síria", embora ele tenha dito que primeiro deve ser posto um fim ao financiamento regional e armamento dos rebeldes que lutam para derrubá-lo.

"Devemos falar com gangues recrutadas no exterior que seguem as ordens de estrangeiros? Deveríamos ter diálogo oficial com um boneco feito pelo Ocidente, que tem suas falas escritas?", disse.

(Reportagem de Dominic Evans)