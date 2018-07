Líder da Tunísia e Bill Clinton estão entre indicados a Nobel

A lista de indicados, que agora já está oficialmente fechada, é secreta e as autoridades do Nobel não a comentam. Especialistas no assunto, no entanto, começaram a especular sobre quem está na lista e algumas pessoas qualificadas para indicar candidatos publicaram sugestões. O comitê acrescentou os nomes finais para serem considerados na sexta-feira.

"Pode ser que eles olhem para a Tunísia", disse na segunda-feira a diretora europeia do Human Rights Watch, Jan Egeland, veterana observadora do Nobel, depois de o Comitê Norueguês do Nobel anunciar que estava avaliando 231 nomes. "É a única história brilhante de sucesso da Primavera Árabe até agora."

Ativista de direitos humanos que se tornou presidente da Tunísia em dezembro, Marzouki "simbolizaria toda a transição pacífica da repressão autoritária à democracia", disse Egeland.

Outros candidatos conhecidos são o ex-chanceler alemão Helmut Kohl, arquiteto da reunificação da Alemanha pós-guerra, assim como a própria União Europeia.