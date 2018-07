Líder da ultra-direita israelense se diz aberto a coalizão O líder israelense de ultra-direita, Avigdor Lieberman, disse na quarta-feira (horário local) que pode se juntar a um governo de coalizão sob a liderança tanto da centrista Tzipi Livni, quanto do direitista Benjamin Netanyahu, que disputam o cargo de primeiro-ministro após uma eleição apertada nesta terça-feira. "Não estamos descartando ninguém", disse Lieberman a simpatizantes após pesquisas de boca-de-urna mostrarem seu partido, o Yisrael Beiteinu, ficando pouco atrás do Kadima, de Livni, e do Likud, de Netanyahu. Lieberman disse, no entanto, que "o desejo do meu coração" é um governo "nacionalista".