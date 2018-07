Líder de contrabando de carros de luxo foi preso no Rio O filho do contraventor José Caruzzo Scafura, o Piruinha, Haylton Carlos Gomes Scafura foi preso na noite de terça-feira no Rio. Ele é considerado um dos líderes da quadrilha transnacional formada por integrantes da máfia israelense, que contava com a participação, no Brasil, de contraventores do jogo do bicho. Segundo a Polícia Federal (PF), a quadrilha atuava na exploração de máquinas caça-níqueis e operava um esquema de contrabando de veículos de luxo e de pedras preciosas.