Líder de extrema-direita morre em acidente na Áustria

O austríaco Joerg Haider, líder do partido de extrema-direita Aliança pelo Futuro da Áustria, morreu nas primeiras horas deste sábado, 11, em um acidente de carro, segundo fontes policiais. Haider morreu perto da cidade de Klagenfurt, na Caríntia, Estado do qual era governador. Segundo informações da polícia, ele estava dirigindo sozinho quando seu carro saiu da estrada. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e no peito. Ex-líder do Partido da Liberdade da Áustria, ele era conhecido por suas políticas antiimigração e contra a União Européia. O veículo ficou completamente destruído após a colisão. Segundo uma testemunha, o político austríaco tentava fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle de seu carro. Segundo a BBC, Haider se tornou o líder do Partido da Liberdade da Áustria em 1986. Em 1991, seu mandato como governador da Caríntia foi interrompido depois que ele fez cometários favoráveis a políticas da Alemanha nazista. Ele foi reeleito para o cargo em 1999 e 2003. Em 2000, a União Européia impôs sanções contra a Áustria em protesto contra a participação de seu partido no governo do país. Em 2002, o governo dos Estados Unidos enviou uma nota ao governo da Áustria lamentando um encontro entre Haider, que já era governador da Caríntia, e Saddam Hussein, em Bagdá. Em 2005, Haider fundou o partido Aliança pelo Futuro da Áustria que conseguiu 11% dos votos nas eleições de setembro. Com a votação, o partido se tornou a quarta maior força política do país.