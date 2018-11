Líder de facção criminosa é preso no interior de SP A Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, prendeu, ontem à noite, Jean Carlos da Costa, de 41 anos, um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior do Estado. Ele controlava os "negócios" da facção, que age nos presídios paulistas, em 43 municípios e estava no topo da lista de criminosos procurados pela Polícia Civil na região sudoeste do Estado.