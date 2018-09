Líder de garimpeiros é assassinado em Marabá-PA O presidente da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp), Josimar Elízio Barbosa, foi assassinado hoje pela manhã por dois pistoleiros que estavam em uma moto. Barbosa estava na porta de sua casa, no bairro das Laranjeiras, em Marabá (PA), quando foi atingido por vários tiros. Socorrido por familiares, chegou morto ao hospital. Os homens fugiram e estão sendo procurados pela Polícia Civil de Marabá. A vítima havia sido afastada da presidência da cooperativa por causa de denúncias de grupos rivais dentro da entidade. Barbosa iria reassumir o cargo na próxima segunda-feira, após obter liminar na Justiça do Pará. Ultimamente, o líder de garimpeiros andava com três seguranças armados. No entanto, eles não estavam na porta da residência no momento em que ele foi assassinado.