Líder de oposição em Mianmar pede reformas na constituição

Milhares de simpatizantes fizeram filas em estradas, muitos gritando "Vida longa à mãe Suu", durante carreata pela região costeira de Dawei, a 615 quilômetros ao sul de sua cidade natal, Yangon.

A viagem, a quarta dela fora de Yangon desde sua libertação em novembro de 2010, após anos de prisão domiciliar, demonstrou a crescente importância da ganhadora do Nobel da Paz, conforme o Estado do sudeste asiático emerge de meio século de isolamento.

"Há certas leis que são obsoletas para a liberdade do povo e nós vamos lutar para abolir estas leis dentro do parlamento", disse Suu Kyi aos simpatizantes, depois de se reunir com autoridades de seu partido Liga Nacional para a Democracia (NLD), em Dawei.

O NLD, apesar de ser bem conhecido no país, tem experiência política limitada. A legenda ganhou eleição por vitória esmagadora em 1990, um ano depois que Suu Kyi iniciou o longo período de prisão. Mas o governo acabou ignorando o resultado da eleição e prendeu muitos de seus membros e simpatizantes.

O NLD boicotou a eleição seguinte, realizada em 2010 e vencida por um partido apoiado pelos militares depois de questionamentos da oposição sobre a legalidade do pleito.

Suu Kyi afirmou que quer revisar a constituição de 2008 escrita pelos militares e que dá a eles amplos poderes, incluindo a capacidade de indicar importantes membros do gabinete de governo, assumir o controle do país durante estados de emergência e de ocupar um quarto dos lugares no parlamento.

"Precisamos reformar certas partes da constituição", disse ela, acrescentando que a comunidade internacional está preparada para apoiar Mianmar "assim que estivermos em uma estrada irreversível para a democracia".