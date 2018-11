Líder de partido da coalizão de Uribe é preso na Colômbia

O senador Carlos García Orjuela, presidente do Partido de la U, a principal força política que apóia o presidente Álvaro Uribe, foi preso nesta sexta-feira no balneário caribenho de Santa Marta, por supostas ligações com grupos paramilitares de extrema-direita. A ordem para a detenção foi dada pela Corte Suprema de Justiça, que quer interrogá-lo para possível processo formal depois de mais de três meses de investigações.O senador disse à imprensa que está disposto a esclarecer todas as dúvidas da Suprema Corte. Segundo ele, algumas testemunhas o acusam de ter tido ligações com os paramilitares em 2001, quando era presidente do Congresso.García é o terceiro político a ter ocupado o cargo a ser detido no chamado escândalo da parapolítica. Os outros são os senadores Luis Humberto Gómez Gallo e Mario Uribe Escobar, primo do chefe de Estado colombiano.O escândalo já levou pelo menos 30 integrantes do Congresso da Colômbia à prisão. Trinta outros legisladores estão sob investigação por supostamente ter trabalhado com o grupo Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). O exército paramilitar de mais de 30 mil membros foi desmobilizado depois de entrar em um processo de paz com o governo. Quase todos os políticos detidos no escândalo são partidários do presidente Uribe.O correspondente da BBC em Medelín, Jeremy McDermott, disse que há acusações, negadas por Uribe, de que ele venceu as eleições presidenciais de 2002 e 2006 graças ao apoio dos paramilitares.Mas, apesar disso, ninguém pode duvidar da popularidade do presidente, que é de 80%, de acordo com pesquisas, afirmou McDermott.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.