Líder de protesto contra governo é ferido na Tailândia

Khattiya Sawadispol, especialista suspenso do Exército e que era encarregado da segurança de um acampamento ocupado por milhares de manifestantes "camisas vermelhas", foi internado numa UTI depois de ser baleado, disse o Serviço de Emergências Médicas Narenthorn, sem dar maiores detalhes.

Mais conhecido como "Seh Daeng" (Comandante Vermelho), Khattiya goza de imensa popularidade entre alguns camisas vermelhas e soldados, mas foi tachado de "terrorista" pelo governo tailandês, que o acusa de envolvimento em dezenas de ataques com granadas que já deixaram mais de 100 feridos.

O Exército tinha dito anteriormente que planejava uma operação enorme de cerco do acampamento dos camisas vermelhas, que vêm desafiando as ordens de encerrar sua ocupação de um distrito comercial de alto padrão em Bangcoc, que já dura cinco semanas.

Os militares tailandeses disseram que vão posicionar veículos blindados e fechar as ruas que cercam milhares de manifestantes, na quinta-feira, obrigando as empresas a mandar seus funcionários para casa, enquanto a tensão se eleva na mais grave crise política na Tailândia em décadas.

O Exército disse que seus veículos blindados vão reforçar barreiras, impedindo manifestantes de chegar à área, e exortou os estabelecimentos comerciais das ruas que levam ao acampamento fortificado dos manifestantes, que ocupa 3 quilômetros quadrados, a ficar fechados na sexta-feira.

O porta-voz do Exército Sansern Kaewkamnerd disse que as autoridades responsáveis por solucionar a crise vão pedir autorização do gabinete para declarar estado de emergência em 15 províncias do norte e nordeste do país, que são os redutos dos manifestantes, para prevenir quaisquer mobilizações.

Os manifestantes, em sua maioria pobres rurais e urbanos, se recusaram a deixar o centro de Bangcoc, desafiando o governo por trás de barreiras de estilo medieval feitas de pneus e postes de madeira encharcados em querosene e coroados por arame laminado.

O governo estimou a multidão em cerca de 10 mil pessoas, mas testemunhas da Reuters a estimaram em mais de 20 mil pessoas.

"Vamos enviar grupos para cercar esses veículos e impedir que avancem", disse a seguidores um dos líderes dos protestos, Jatuporn Prompan. "Acreditamos que o Exército vai tentar lançar a repressão esta noite ou amanhã pela manhã."

Empresas e embaixadas em toda a área pediram a seus funcionários que deixassem o trabalho cedo e ativaram planos de contingência para sexta-feira. Várias estações do sistema de trens elevados estavam fechando antes do horário habitual, e os transportes públicos estavam sendo desviados da área.

