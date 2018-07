Líder do Estado Islâmico pede ataques contra Arábia Saudita em discurso

Baghdadi também declarou que a campanha militar liderada pelos Estados Unidos contra seu grupo na Síria e no Iraque está fracassando e pediu “vulcões de jihad (guerra santa)” pelo mundo afora.

A Reuters não pôde confirmar de maneira independente a autenticidade do discurso – uma gravação de áudio divulgada nas mídias sociais do Estado Islâmico. A voz se parece com a de um discurso anterior feito por Baghdadi em julho em uma mesquita na cidade iraquiana de Mosul, a última vez que ele falou em público.

Sua divulgação sucedeu relatos contraditórios vindos do Iraque depois de ataques aéreos dos EUA na sexta-feira passada questionando se ele teria sido ferido em uma das incursões. Na terça-feira, os Estados Unidos declararam que não poderiam confirmar se ele foi morto ou ferido no Iraque depois de um ataque perto da cidade de Falluja.

Baghdadi exortou seus apoiadores na Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, a combaterem os governantes da monarquia, que se uniu à coalizão encabeçada pelos EUA nos ataques aéreos cada vez mais frequentes contra o Estado Islâmico na Síria.

“Ó filhos de al-Haramayn… a cabeça da serpente e a fortaleza da doença estão lá… tirem suas espadas e digam adeus à vida, porque não deve haver segurança para Saloul”, discursou Baghdadi, usando um termo depreciativo para se referir à liderança saudita.

Haramayn é uma referência aos dois locais mais sagrados para o islamismo – ambos na Arábia Saudita.

Desde que o Estado Islâmico lançou uma ofensiva no Iraque em junho, a Arábia Saudita enviou milhares de soldados para a fronteira. No mesmo mês, o rei Abdullah prometeu adotar “todas as medidas” para proteger a Arábia Saudita do grupo sunita extremista, que classificou como uma organização terrorista.

O discurso não tem data, mas continha uma menção a um anúncio de 7 de novembro no qual o presidente norte-americano, Barack Obama, aprovou o envio de 1.500 soldados adicionais para o Iraque.

Baghdadi disse ter aceitado juramentos de aliança de apoiadores da Líbia, do Egito, do Iêmen, da Arábia Saudita e da Argélia.

“Anunciamos a vocês a expansão do Estado Islâmico a novos países, os países do Haramayn, Iêmen, Egito, Líbia, Argélia”, afirmou ele no discurso, no qual falou longamente sobre a expansão do grupo.

Embora apoiadores de países como Líbano, Paquistão e Afeganistão tenham jurado sua aliança à facção sunita radical, Baghdadi só destacou os cinco Estados mencionados, escolhendo nações onde seus simpatizantes têm uma base robusta e podem realizar atentados.

Entretanto, ele acrescentou: “Ó soldados do Estado Islâmico… façam vulcões de jihad entrarem em erupção em toda parte. Ponham fogo no mundo contra todos os ditadores”.

Referindo-se à campanha militar liderada pelos EUA contra seu grupo, ele disse: “Apesar de esta cruzada ser a mais feroz e severa de todas, é o maior fracasso”.

“Vemos a América (os EUA) e seus aliados cambaleantes de medo, fraqueza, impotência e fracasso”. O discurso foi transcrito em árabe e traduzido para o inglês.