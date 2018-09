Líder do governo: crescimento de 3,5% a 4% será 'grande sucesso'

"Os dados econômicos do Brasil são muito positivos. Estamos tendo uma crise mundial severa, com a crise na Europa se agravando. Somente a Alemanha está numa posição de solidez na Europa", disse o líder a jornalistas, afirmando que Estados Unidos e Japão também vivem situação complicada.

"Se o Brasil crescer 3,5 por cento ou 4 por cento, será um grande sucesso da nossa política econômica. Minha avaliação é que os dados econômicos estão sólidos."

Nesta quinta-feira o Banco Central duvulgou o Relatório Trimestral de Inflação, com redução de sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4 por cento para 3,5 por cento.

Vaccarezza também minimizou as preocupações com a inflação, após o BC também elevar a projeção de inflação para este ano para 6,4 por cento, ligeiramente abaixo do teto da meta, cujo centro é de 4,5 por cento com tolerância de 2 pontos para cima ou para baixo.

"Acho que no início do ano a preocupação era maior. A situação no começo do ano foi mais crítica. Agora a nossa expectativa é de terminar o ano dentro da meta", avaliou.

(Por Eduardo Simões)