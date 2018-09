Líder do governo na Câmara diz que convidará PSD a integrar base O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou nesta quinta-feira que conversará com o futuro líder do PSD na Casa, Guilherme Campos (SP), e convidará o novo partido a integrar a base de apoio à presidente Dilma Rousseff.