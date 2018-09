Líder do Iêmen oferece renúncia sob certas condições

No mesmo dia, protestos massivos eram realizados nas ruas, marcando o que os manifestantes denominaram de o "Dia da Partida".

Países do Ocidente estão preocupados que os militantes da Al Qaeda no país árabe, que podem se aproveitar do caos decorrente de qualquer transição desordenada do poder, caso Saleh, importante aliado dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, renuncie após 32 anos no poder.

"Não queremos poder, mas precisamos entregar o poder a mãos seguras, não a mãos doentes, ressentidas ou corruptas", disse Saleh em discurso aos simpatizantes transmitido pela televisão estatal, enquanto dezenas de milhares de seus opositores se manifestavam em outra parte da capital.

Milhares de simpatizantes de Saleh em Sanaa também saíram cedo às ruas, para o que chamaram de "Sexta-feira da Tolerância", mostrando faixas com a frase "Não ao caos, sim à segurança e à estabilidade". Alguns estavam portando armas e adagas tradicionais iemenitas, enquanto outros acenavam bandeiras e cantavam músicas patrióticas.

"Estamos prontos para deixar o poder, mas apenas em mãos seguras", disse Saleh. "Somos contra o disparo de um único tiro, e quando fazemos concessões, isso é para garantir que não haverá derramamento de sangue. Seguiremos firmes e desafiaremos (os manifestantes) com todo o poder que tivermos."

Milhares de manifestantes estavam acampados em frente à Universidade de Sanaa há seis semanas e declararam na sexta-feira o "Dia da Partida". Nesse dia, esperavam trazer centenas de milhares de pessoas às ruas em uma nova tentativa de derrubar Saleh, que já sobreviveu a uma guerra civil, movimentos separatistas e ataques militantes.

Protestos massivos semelhantes em 18 de março deixaram 52 pessoas mortas, aparentemente vítimas de atiradores de elite do regime. O incidente motivou uma série de generais, diplomatas e líderes tribais a abandonarem o apoio a Saleh, gravemente enfraquecendo sua posição.