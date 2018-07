Líder do PCC vai para Regime Disciplinar Diferenciado Com um forte esquema de segurança, que teve até policiais da Rota, o preso Paulo César Souza Nascimento, conhecido como Paulinho Neblina e um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi transferido nesta terça-feira, 29, da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau para a de Presidente Bernardes, no oeste paulista.