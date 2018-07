Líder do PDT na Câmara protocola pedido para CPI de pesquisa eleitoral

O deputado citou discrepâncias entre resultados divulgados pelo institutos de pesquisa às vésperas do primeiro turno das eleições e os apresentados nas urnas como motivos para pedir a criação da CPI.

"Nós tivemos em várias capitais números completamente divergentes", disse o líder, que citou as sondagens em Manaus e Curitiba como exemplo.

Na capital paranaense as pesquisas de intenção de voto --e até mesmo a de boca de urna-- não apontaram a chegada de Gustavo Fruet (PDT) no segundo turno. O resultado das urnas no primeiro turno, no entanto, colocou o pedetista na rodada decisiva contra Ratinho Júnior, do PSC.

Em Manaus, até a antevéspera das eleições, as pesquisas apontavam disputa acirrada entre Arthur Virgílio (PSDB) e Vanessa Grazziotin (PCdoB). Entretanto, as urnas mostraram uma liderança folgada do tucano.

"Os resultados apresentados na véspera da eleição foram completamente diferentes do que se constatou no dia da eleição."

Para Figueiredo, as diferenças entre os resultados podem indicar que as pesquisas divulgadas na véspera do primeiro turno influenciaram o voto no dia seguinte.

"O que nós queremos é fazer com que as pesquisas não possam mais ser utilizadas como manobra de consciência do eleitorado", afirmou.

Representantes dos institutos de pesquisa, por outro lado, ressaltam que as sondagens não podem ser encaradas como uma antecipação do resultado eleitoral, mas sim como um retrato do eleitorado no momento em que foram feitas.

Argumentam ainda que as eleições municipais têm um perfil muito mais dinâmico, com mudanças bruscas de opinião e surpresas que podem ser causadas por oscilações em pequenas fatias do eleitorado.

André Figueiredo reuniu 225 assinaturas para seu requerimento, número superior às 171 necessárias para a criação de uma CPI. A instalação depende, no entanto, de decisão do presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS).

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)