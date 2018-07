Líder do PMDB, Eduardo Cunha vai lançar candidatura à presidência da Câmara nesta 3a feira

Cunha tem articulado informalmente sua candidatura nas últimas semanas com um discurso de independência em relação ao Poder Executivo e prometido uma série de vantagens para os parlamentares, como a equiparação dos seus salários aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

O slogan do peemedebista, que é visto como desafeto no Palácio do Planalto, é "Parlamento independente, democracia forte".

Como líder do PMDB, Cunha protagonizou fortes embates com o governo, articulando a bancada peemedebista e de partidos aliados contra propostas do Executivo. A batalha mais emblemática foi na votação da MP dos Portos, quando ele mediu forças com o PT e enfrentou a cúpula do PMDB para defender mudanças no texto sugerido pelo Executivo. Ele acabou derrotado naquela votação.

Mais cedo, após participar da reunião da bancada do PMDB na Câmara, o atual presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), já ostentava botom com o nome do colega de partido.

"Ele é meu candidato e espero que da maioria da Casa”, disse Alves a jornalistas ao sair da reunião.

As articulações de Cunha contra o governo no passado ganharam mais corpo quando ele conseguiu mobilizar um grupo de deputados insatisfeitos de outros partidos aliados, que passou a ser chamado “blocão”. A bancada informal impôs derrotas à presidente Dilma Rousseff em votações na Câmara, e o clima de animosidade dentro do PMDB chegou a ameaçar a aliança eleitoral com o PT na corrida à Presidência da República.

Apesar de ainda não ter se manifestado publicamente sobre a candidatura de Cunha à presidência, Dilma já confidenciou a auxiliares que não gostaria de ver o desafeto ganhando tanto poder e comandando a Câmara.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)