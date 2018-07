Líder do PSDB tentará adiar sabatina de indicado ao Supremo

A análise do nome escolhido pela presidente Dilma Rousseff para o lugar de Cezar Peluso, que deixou o STF no início do mês ao completar 70 anos, está marcada para a terça-feira na CCJ. Uma vez aprovado na comissão, existe a possibilidade de o nome ser levado ao plenário do Senado no mesmo dia.

"Há uma pressa inusitada e sem nenhuma justificativa (na análise da indicação)", disse o líder à Reuters.

"Não estou afirmando que há algum objetivo excuso por trás dessa celeridade. Mas nós não podemos criar nenhuma situação que possa colocar no ar nenhuma suspeição (sobre o ministro)."

O STF iniciou em agosto o julgamento do chamado mensalão, suposto esquema de compra de apoio parlamentar em matérias do interesse do governo no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O tucano procurou o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP) nesta segunda-feira, e ainda tenta uma conversa com o presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Mais cedo, o senador Cristovam Buarque (PDT-DF), também criticou a rapidez com que houve a marcação da sabatina, embora tenha elogiado a "seriedade" e a "competência" de Zavascki.

