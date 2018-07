Líder do PT diz que Serra não soube evitar confrontos São Paulo, 16 - O líder do PT na Assembléia Legislativa, deputado Roberto Felício, afirmou que o governador José Serra foi "irresponsável e não teve tato político" para evitar que ocorresse o grave conflito entre policiais civis e militares nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes, que deixou pelo menos 12 feridos. "Se o governador tivesse recebido uma comissão representante dos policiais civis que estão em greve, todo esse conflito lamentável não teria ocorrido", comentou. Felício disse que a passeata dos policiais civis em greve, realizada desde o início da tarde de hoje, transcorria de forma tranqüila, mas por volta das 15 horas chegou uma informação do Palácio dos Bandeirantes segundo a qual o governador José Serra não receberia a comissão de grevistas. "O clima ficou muito tenso e daí os conflitos surgiram", comentou. "Ouvi de 30 a 40 estampidos de bombas e barulhos assemelhados a tiros. Fui ao portão 2 do Palácio e tentei solicitar ao Secretário da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira, que o governo reconsiderasse e recebesse alguns líderes dos grevistas", disse. O deputado informou que desde as 16 horas espera uma resposta da assessoria do secretário Ferreira sobre a solicitação de recebimento dos grevistas, mas até as 18 horas não recebeu nenhuma resposta. "Espero que o governador volte atrás e receba os grevistas, o que vai tornar a solução do conflito muito mais fácil", disse o líder petista.