Líder do sindicato de motoristas de Curitiba é preso

Pires foi preso quando estava em casa e levado para a sede do sindicato, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos, computadores e celulares. Também foram encontrados cerca de R$ 110 mil no local. O Gaeco apura um suposto esquema de fraudes no sindicato. Pires acumula a função com a de vereador em primeiro mandato.

Ao sair do sindicato pela manhã em direção ao Gaeco, onde seria ouvido, o vereador negou qualquer irregularidade. "Estou estranhando isso, não sei de nada, só trabalhamos pelos trabalhadores", afirmou. "É só ver minha ficha, minha vida, não tenho nada", acrescentou.

Além dele foram presos, sob as mesmas acusações, o tesoureiro e candidato à presidência do sindicato, Valdecir Bolette, o advogado do Sindimoc e ex-vereador de Curitiba, cassado em 2008 sob acusação de abuso do poder econômico, Valdenir Dielle Dias. De acordo com o MP, o advogado seria o mentor das fraudes e teria ascendência sobre os dirigentes da entidade.